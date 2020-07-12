دليل جديد على قدرة كورونا 'التعلق في الهواء'

واعترفت منظمة الصحة العالمية قد اعترفت الأسبوع الماضي، بوجود أدلة متزايدة بشأن احتمال انتشار فيروس كورونا المستجد عبر جسيمات صغيرة للغاية في الهواء، نتيجة العطس والسعال.

وقالت الأكاديمية في "إمبريال كوليدج" في لندن ويندي باركلي، إن "قطرات كورونا يمكن أن تظل عالقة في الهواء بعد خروجها من أجسام البشر لمدة ساعة كاملة".



وباركلي أيضا خبيرة في المجموعة الاستشارية العلمية للطوارئ، وهي هيئة تقدم المشورة العلمية والتقنية لصناع القرار في بريطانيا.

وأضافت في لقاء مع هيئة الإذاعة البريطانية، أن "هناك أدلة متراكمة على أن كورونا ينتشر من خلال الجسيمات الصغيرة في الهواء، وليس طريق أشياء يمكن لمسها".

