أفاد مصدر أمني في محافظة الانبار، الأحد، باعتقال ثلاثة أشخاص متهمين بقتل شاب في مدينة الرمادي.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مكتب مكافحة اجرام الرمادي تمكن، اليوم، من اعتقال ثلاثة اشخاص قاموا بقتل شاب في منطقة جزيرة الرمادي شمال المدينة".
وأضاف أنه "تم اجراء كشف الدلالة لهم واعترفوا على فعلهم بقتل الشاب ورميه في نهر الفرات".
وأضاف أنه "تم اجراء كشف الدلالة لهم واعترفوا على فعلهم بقتل الشاب ورميه في نهر الفرات".
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال ثلاثة أشخاص قتلوا شاباً في الرمادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.