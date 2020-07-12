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اعتقال ثلاثة أشخاص قتلوا شاباً في الرمادي

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أفاد مصدر أمني في محافظة الانبار، الأحد، باعتقال ثلاثة أشخاص متهمين بقتل شاب في مدينة الرمادي.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مكتب مكافحة اجرام الرمادي تمكن، اليوم، من اعتقال ثلاثة اشخاص قاموا بقتل شاب في منطقة جزيرة الرمادي شمال المدينة".

وأضاف أنه "تم اجراء كشف الدلالة لهم واعترفوا على فعلهم بقتل الشاب ورميه في نهر الفرات".

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