بالوثيقة.. الحلبوسي يوجه بتشكيل لجنة للتدقيق والتحقيق بتعاقدات الكهرباء

تنشر الخليج 365 بالوثيقة، توجيه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بتشكيل لجنة برئاسة النائب الأول للتدقيق والتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء، وذلك بسبب التدهور المستمر في المنظومة الكهربائية، والإخفاقات المتراكمة طوال السنوات السابقة، ووجود شبهات فساد إدارية ومالية. وأدناه نص الوثيقة:

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