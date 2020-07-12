الانيق يستفيد من خبرات كاصد حتى صيف 2021

رياضة 2020-07-12 | 16:17 764 مشاهدة اعلن نادي الطلبة الرياضي، تعاقده مع الحارس الدولي محمد كاصد حتى موسم 2021. وذكر النادي في بيان مقتضب أن "محمد كاصد ينضم رسميا للانيق قادماً من القوة الجوية". وسبق لكاصد ان لعب في صفوف الانيق في موسم 2011/ 2012.



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