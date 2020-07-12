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القوة الجوية يحمي جوهرته بعقد جديد ويستعين بخبرات حارسه الاقدم

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2020-07-12 | 16:06

القوة الجوية يحمي جوهرته بعقد جديد ويستعين بخبرات حارسه الاقدم

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اعلن نادي القوة الجوية، تجديد تعاقده مع اللاعب إبراهيم بايش لموسم إضافي.
وذكر النادي في بيان أن "القوة الجوية جدد التعاقد مع اللاعب ابراهيم بايش لمدة موسم واحد".

وأضاف أن "هاشم خميس مدربا لحراس مرمى القوة الجوية لموسم 2020-2021".

يذكر ان بايش تلقى عرضاً من ، فيما كان هاشم خميس حارساً للصقور في التسعينيات ومطلع الالفيات ودرب حراسة الصقور في وقت سابق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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