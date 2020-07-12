القوة الجوية يحمي جوهرته بعقد جديد ويستعين بخبرات حارسه الاقدم

رياضة 2020-07-12 | 16:06 1,394 مشاهدة اعلن نادي القوة الجوية، تجديد تعاقده مع اللاعب إبراهيم بايش لموسم إضافي. وذكر النادي في بيان أن "القوة الجوية جدد التعاقد مع اللاعب ابراهيم بايش لمدة موسم واحد". وأضاف أن "هاشم خميس مدربا لحراس مرمى القوة الجوية لموسم 2020-2021". يذكر ان بايش تلقى عرضاً من الدوري المصري، فيما كان هاشم خميس حارساً للصقور في التسعينيات ومطلع الالفيات ودرب حراسة الصقور في وقت سابق.



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