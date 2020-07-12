للتغطية على اغتيال الهاشمي.. حزب الله العراقي يهدد بحرب

هدد حزب الله العراقي بإشعال حرب ضد ضد القوات الأمريكية بعد أيام من ظهور أدلة على تورطه في اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي، فيما بدا محاولة للتغطية على الأزمة.

وكتب المسؤول الأمني بمليشيا حزب الله العراقية أبو علي العسكري عبر"تويتر" إنه على "كامل الجهوزية للعمل العسكري الواسع".

وأضاف: "ليعلم الأمريكيون أن قرار إخراجهم لا رجعة فيه ولا تساهل ولا تجزئة. لن يستطيع أي كان تطمينهم أو حمايتهم، ولا بد من استمرار الضغط الشعبي والسياسي والإعلامي والأمني".

يأتي ذلك بعد أن ثارت أدلة حول تورط حزب الله العراقي في اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي أمام منزله في بغداد.

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ولاقى بيان هيئة العمليات المشتركة العراقية (تابعة للجيش) حول مداهمة ليل الخميس لأحد مقرات المليشيات الموالية لإيران دعما وتأييدا كبيرين من على منصات التواصل الاجتماعي وسخرية في المقابل من عدم تمكن المليشيات من تنفيذ تهديداتها.



وأعلن العراق توقيف 14 شخصا، لاتهامهم بالوقوف وراء استهداف المنطقة الخضراء ومطار بغداد، في سابقة من نوعها منذ استهداف المنشآت قبل نحو عام.

وفيما لم تحدد اسم المليشيا، قال مصدران أمنيان إن الفصيل المستهدف هو مليشيا حزب الله، الذي تدعمه إيران وتتهمه الولايات المتحدة بإطلاق صواريخ على قواعد تستضيف القوات الأمريكية ومنشآت أخرى بالعراق.

وأعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينث ماكينزي أن مليشيا حزب الله العراقي تقف وراء الهجوم الذي استهدف قاعدة التاجي شمال بغداد.

وقال ماكينزي، في تغريدة على تويتر،: "لدينا معلومات تؤكد أن كتائب حزب الله العراقي قامت بالهجمات الصاروخية على معسكر التاجي التي أسفرت عن مقتل ثلاثة من أعضاء التحالف وإصابة أربعة عشر آخرين".