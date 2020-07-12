شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على حالة الطقس في الإمارات يوم غد الاثنين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يوليه 2020 توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً، مع فرصة تكون السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر قد تمتد إلى بعض المناطق الداخلية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة. حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 تصل إلى 42 كم/س أحياناً. يكون الموج الخليج العربي خفيفا إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند الساعة 19:28 والمد الثاني عند 06:19 والجزر الأول عند الساعة 12:08 والجزر الثاني عند الساعة 01:24 . وفي بحر عمان يكون خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:56 والمد الثاني عند الساعة 05:14 والجزر الاول عند الساعة 08:21 والجزر الثاني عند الساعة 22:53. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 47 33 60 15 دبي 46 34 55 20 الشارقة 46 31 60 20 عجمان 43 34 65 25 Advertisements أم القيوين 45 30 70 25 رأس الخيمة 42 32 65 20 الفجيرة 37 32 80 35 العين 47 33 40 15 ليوا 51 31 45 10 الرويس 45 30 70 20 السلع 44 31 75 25 دلما 40 31 80 35 طنب الكبرى 41 32 85 40 طنب الصغرى 41 32 85 40 أبو موسى 41 32 85 40

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