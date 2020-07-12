- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على الطقس المتوقع غدا في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً، مع فرصة تكون السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر قد تمتد إلى بعض المناطق الداخلية.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة.
حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 تصل إلى 42 كم/س أحياناً.
يكون الموج الخليج العربي خفيفا إلى متوسط.
ويحدث المد الأول عند الساعة 19:28 والمد الثاني عند 06:19 والجزر الأول عند الساعة 12:08 والجزر الثاني عند الساعة 01:24 .
وفي بحر عمان يكون خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:56 والمد الثاني عند الساعة 05:14 والجزر الاول عند الساعة 08:21 والجزر الثاني عند الساعة 22:53.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبو ظبي 47 33 60 15
دبي 46 34 55 20
الشارقة 46 31 60 20
عجمان 43 34 65 25
أم القيوين 45 30 70 25
رأس الخيمة 42 32 65 20
الفجيرة 37 32 80 35
العين 47 33 40 15
ليوا 51 31 45 10
الرويس 45 30 70 20
السلع 44 31 75 25
دلما 40 31 80 35
طنب الكبرى 41 32 85 40
طنب الصغرى 41 32 85 40
أبو موسى 41 32 85 40
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على الطقس المتوقع غدا في الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.