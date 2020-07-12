شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 2779 إصابة جديدة بـكورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 232259 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد تسجيل 2779 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 232259 حالة.



وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1742 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 167138 حالة.

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