ضبط مالك مخبز استولى على 181 ألف من أموال دعم الخبز في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، مالك مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة السلام أول (بمحافظة القاهرة) لاستيلائه على مبلغ (181 ألف و647 جنيه) بدون وجه حق عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية والاستيلاء على مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً وتصرفه في الدقيق البلدي المدعم ببيعه في السوق السوداء.

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