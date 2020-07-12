رئيس شركة دي كود: السيدات في المركز الأول في القروض متناهية الصغر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال محمد يوسف، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بشركة دي كود للاستشارات المالية والاقتصادية ، إن "حجم محفظة قروض المشروعات متناهية الصغر حقق نموا بمعدل 3 أضعاف خلال الثلاث سنوات الماضية من 2016 إلي 2019 بنسبة 75%، ليحتل القطاع التجاري قرابة ثلثي العملاء وتحظى السيدات بالمرتبة الأولى من حيث القروض المصدرة"

وتابع " هذا وتزايد حجم الطلب على تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إثر تفشي جائحة كورونا وتداعياتها التي زادت من معدلات الفقر والبطالة، حيث قدر الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر عدد المواطنين المتقدمين بطلبات التمويل بقرابة الـ 12 مليون مواطن وتحول أكثرهم إلى الدفع الإلكتروني لسداد مستحقاتهم ليبلغ حجم المعاملات الإلكترونية 4.8 مليون معاملة."

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة عبر الإنترنت نظمتها كل من شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر وشركة دي كود للاستشارات المالية تحت عنوان: "متغيرات صناعة التمويل متناهي الصغر في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)" بحضور عمرو أبو العزم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر .

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وتناولت حلقة النقاش مدى تأثر التمويل متناهي الصغر بتفشي فيروس كورونا مع تسليط الضوء على أبرز التوقعات الاقتصادية لمستقبل هذا القطاع الحيوي في مصر وكيفية تعزيز سبل التحول الرقمي والشمول المالي والتكنولوجيا المالية (فينتك).

وقال عمرو أبو العزم: " نهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بتيسير خدماتنا التمويلية خاصة في المحافظات التي تعاني من نقص التمويل بها والحرص التام على ألا نثقل من أعباء عملائنا من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بتقييم احتياجاته المالية بصورة جيدة. فبقدر ما نحرص على توسع نشاطنا التمويلي وزيادة ربحيتنا، نسعى بذات القدر على تعزيز ثقافة الحرص على العميل ومراعاة مصالحهم."

وأضاف "عملنا على مدار العامين الماضيين في سد الفجوة بين تمويل الشركات بتقديم تمويل صغير جداً ومتناهي الصغر لا يتعدى الـ 100 ألف جنيه. هذا وراعينا أيضاً في شركة تمويلي التوجه التكنولوجي والشمول المالي بتوفير آليات وخدمات تمويلية مختلفة وتمكين أصحاب المشروعات تكنولوجياً لسداد أقساطهم من خلال خدمات الدفع الإلكتروني المتوفرة في شتى أنحاء مصر، حيث تتعاقد شركة تمويلي مع شركات دفع الإلكتروني التي تمتلك 100 ألف ماكينة دفع ألي POS تيسر وتسهل على العملاء سداد أقساطهم، وكذلك التعاقد مع فروع البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.