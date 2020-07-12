صور.. محافظ الوادي الجديد يوقع اتفاقية تعاون لتشغيل 85 بئر جوفي بالطاقة الشمسية

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

وقع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون مع شركة إنارة لخدمات الطاقة وذلك لتركيب وتجهيز ٨٥ بئر ري جوفي للعمل بالطاقة الشمسية بدلاَ من أساليب الري التقليدية وذلك بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي.

أكد الزملوط، في بيان صحفي، أن البروتوكول نص على تدريب وتأهيل عدد من المهندسين والفنيين على تكنولوجيا الطاقة الشمسية وتوفير فرص عمل للمتميزين منهم بالمشروع.

وأوضح الزملوط أن البروتوكول يشمل أيضاً، تنفيذ عدد من المشروعات لإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية، وتوفير أنظمة مضخات بالطاقة الشمسية لصغار المزارعين، وتهيئة الأراضي الزراعية القابلة للاستصلاح الزراعي بهدف زيادة مساحة الرقعة الزراعية بالمحافظة والحفاظ على المخزون الجوفي من المياه.