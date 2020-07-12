أسعار الدولار تواصل تراجعها أمام الجنيه مع نهاية تعاملات الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
تراجع سعر الدولار قرشين مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الأحد، ليصل إلى 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.
وخلال تعاملات اليوم، تراجع سعر العملة الأمريكية قرشين في بنكي الأهلي، ومصر إلى 15.94 جنيه للشراء، و16.04 جنيه للبيع.
وانخفض سعر الدولار قرشين في بنك القاهرة إلى 15.92 جنيه للشراء، و 16.02جنيه للبيع.
وتراجع سعر الدولار قرشين في بنك التعمير والإسكان إلى 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.
وتراجع سعر الدولار 4 قروش في بنك كريدي أجريكول إلى 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.
انخفض سعر الدولار قرشين في بنك العربي الأفريقي الدولي إلى 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.
وهبط سعر الدولار 3 قروش في بنك الإسكندرية إلى 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع.
وتراجع سعر الدولار 5 قروش في بنك التجاري الدولي عند 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع.
وبقي سعر الدولار ثابتا في بنك البركة عند 16.01 جنيه للشراء، و16.11 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.03 جنيه للشراء، و16.13 جنيه للبيع.
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