البنك الزراعي: تعيين سامي عبدالصادق ومحمد إيهاب نوابا لرئيس مجلس إدارة البنك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الزراعي المصري اليوم الأحد، عن تولي سامي عبد الصادق منصب نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاعات الأعمال، ومحمد إيهاب صلاح الدين منصب نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاعات الدعم.

وعبر علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، في بيان صادر اليوم، عن ثقته في تحقيقهما النجاح في مجال تنفيذ استراتيجية البنك للتحول والتطوير، وذلك بما يتمتعان به من خبرات كبيرة وصفات قيادية متميزة.

وعمل سامي عبد الصادق، ومحمد إيهاب صلاح الدين دورا كبيرا في بلورة الاستراتيجية التطويرية للبنك الزراعي المصري، والخطط التنفيذية لها على مدى الأعوام الماضية.

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وقاد سامي عبد الصادق خطة تطوير البنك على مدى الثلاث سنوات الماضية كنائب لرئيس مجلس إدارة البنك الزراعي لقطاعات الدعم، حيث تولى قيادة قطاعات الأعمال بالبنك استناداً إلى خبرتة الكبيرة التي تمتد لأكثر من أربعين عاماً فى جميع مجالات العمل المصرفى، من خلال العديد من المناصب الهامة في كبريات البنوك المصرية.

و عمل صادق لأكثر من ثلاثين عاماً بالبنك الأهلي وكان من أهم المساهمين في نجاح مشروع إعادة هيكلة البنك الأهلي المصري، فضلاً عن دوره البارز في إعادة هيكلة بنك التنمية الصناعية والعمال خلال فترة توليه منصب نائب رئيس مجلس الإدارة بالبنك.

كما تولي محمد أيهاب صلاح الدين منصب المستشار التنفيذي للعمليات المصرفية وتكنولوجيا المعلومات بالبنك الزراعي المصري منذ عام 2018 يمتلك خبرة كبيرة تمتد لأكثر من خمسة وثلاثين عاماً في العديد من البنوك الوطنية والعالمية في مجالات إدارة وتطوير العمليات المصرفية والرقابة وإدارة المخاطر وضمان الجودة.

كما قاد خطط التحول والتطوير في البنك الأهلي المصري على مدى سبعة أعوام كرئيس تنفيذي للعمليات.