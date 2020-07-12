الجزائر: نريد جمع الفرقاء الليبيّين على طاولة الحوار ومبادرة الجزائر للتسوية السياسية في ليبيا ستحمل الجديد في الأيام القادمة

أكد وزير خارجية الجزائر، صبري بوقادوم، اليوم السبت 11 جويلية 2020، خلال مؤتمر صحفي استعداد بلاده لاحتضان أي حوار سياسي بشأن ليبيا، قائلاً “نريد جمع الفرقاء الليبيين على طاولة الحوار”.
وقال بو قادوم إن أمن واستقرار ليبيا مهم للأمن القومي الجزائري، و”متخوفون من تحول ليبيا إلى صومال جديد” مشيرا الى الروابط التاريخية التي تجمع الجزائر بليبيا.
وافاد بان مبادرة الجزائر للتسوية السياسية في ليبيا قائمة وستحمل الجديد خلال الايام القادمة مشددا على ما وصفه بالطلب الملح من الليبيين لوساطة بلاده.
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