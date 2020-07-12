بوتين يؤكد دعمه لعقد قمة تجمع قادة الدول النووية

أكد فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، دعمه لفكرة عقد قمة تجمع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، مضيفا أن هذه الخطوة ستسمح بإزالة الكثير من الشكوك المتراكمة بشأن قضايا دولية، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقال بوتين في حديثه مع الصحفيين اليوم الأحد: "لقد تراكمت الكثير

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من الشكوك حول قضايا دولية، ما يتطلب اهتماما خاصا من القوى النووية التي تقود العالم. لهذا فإن هذه القمة، في رأيي، تأتي في وقت مناسب وستكون مفيدة".

وأعرب بوتين في وقت سابق عن أمله في عقد

لقاء شخصي بين قادة الدول النووية الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في أقرب وقت ممكن، وإن لم يتم الاتفاق على موعده بعد.

ووفقا للرئيس الروسي، من الضروري إجراء مناقشة مفتوحة حول قضايا الحفاظ على السلام، وتعزيز الأمن الدولي والإقليمي، والسيطرة على الأسلحة الاستراتيجية، فضلا عن الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف والتحديات والتهديدات الرئيسية الأخرى.