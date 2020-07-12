أكد فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، دعمه لفكرة عقد قمة تجمع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، مضيفا أن هذه الخطوة ستسمح بإزالة الكثير من الشكوك المتراكمة بشأن قضايا دولية، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال بوتين في حديثه مع الصحفيين اليوم الأحد: "لقد تراكمت الكثير
وأعرب بوتين في وقت سابق عن أمله في عقدلقاء شخصي بين قادة الدول النووية الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في أقرب وقت ممكن، وإن لم يتم الاتفاق على موعده بعد.
ووفقا للرئيس الروسي، من الضروري إجراء مناقشة مفتوحة حول قضايا الحفاظ على السلام، وتعزيز الأمن الدولي والإقليمي، والسيطرة على الأسلحة الاستراتيجية، فضلا عن الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف والتحديات والتهديدات الرئيسية الأخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين يؤكد دعمه لعقد قمة تجمع قادة الدول النووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.