تسجيل 470 إصابة جديدة بكورونا في قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية ، اليوم الأحد، تسجيل 470 إصابة جديدة بوباء "كوفيد-19" ، في أقل معدل منذ أكثر من شهرين، ليبلغ الإجمالي 103598 إصابة، فيما تم تسجيل وفاة واحدة جديدة، لترفع الإجمالي إلى 147 حالة وفاة ، حسبماذكر موقع روسيا اليوم.
ولفتت وزارة الصحة القطرية إلى أن 44 حالة استدعت خلال الـ24 ساعة الماضية دخول المستشفى، وبالتالي فإن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات القطريةبلغ 636.
كما أشارت الوزارة إلى أن هناك 6 حالات تم إدخالها إلى العناية المركزة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد المرضع الذين يتلقون عناية مركزة إلى 140.
من جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى أن عدد المتعافين خلال 24 ساعة بلغ 809، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 99743 مصابا تماثلوا للشفاء.
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