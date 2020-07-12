سجلت السعودية أدنى حصيلة إصابات بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، لليوم الثاني على التوالي، منذ أوائل يونيو الماضي، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، عن تسجيل 2779إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 2994 إصابة أمس)، ما يمثل أدنى حصيلة إصابات يومية في المملكة منذ الرابع من يونيو عندما تم تسجيل 2591 إصابة.
وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلهافي السعودية منذ بداية الجائحة 232259، بما في ذلك 62898 حالة نشطة، منها 2245 حالة حرجة.
ورصدت الوزارة خلال اليوم الأخير 42 وفاة جديدة ناجمة عن "كوفيد-19" (مقابل 30 وفاة أمس)، ما يرفع حصيلة ضحايا الجائحة في المملكة إلى 2223 حالة وفاة.
وتماثل 1742 مريضا للشفاء من الفيروس التاجي في المملكة منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 167138 شخصا.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تسجل أقل من 3000 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.