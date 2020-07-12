السعودية تسجل أقل من 3000 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت السعودية أدنى حصيلة إصابات بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، لليوم الثاني على التوالي، منذ أوائل يونيو الماضي، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، عن تسجيل 2779

إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 2994 إصابة أمس)، ما يمثل أدنى حصيلة إصابات يومية في المملكة منذ الرابع من يونيو عندما تم تسجيل 2591 إصابة.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها

في السعودية منذ بداية الجائحة 232259، بما في ذلك 62898 حالة نشطة، منها 2245 حالة حرجة.

ورصدت الوزارة خلال اليوم الأخير 42 وفاة جديدة ناجمة عن "كوفيد-19" (مقابل 30 وفاة أمس)، ما يرفع حصيلة ضحايا الجائحة في المملكة إلى 2223 حالة وفاة.

وتماثل 1742 مريضا للشفاء من الفيروس التاجي في المملكة منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 167138 شخصا.