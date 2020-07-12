البرلمان العراقي يطالب بمقاضاة نواب سابقين انتحلوا صفة نواب حاليين

طالب حسن الكعبي، نائب رئيس مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، برفع دعوى قضائية ضد نواب سابقين انتحلوا صفة "نائب" في البرلمان بعد خروجهم منه، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وكشفت توجيه الكعبي برفع دعوى قضائية ضد النائب السابق عبد القهار السامرائي لـ"انتحاله" صفةنائب في البرلمان الحالي.
وأظهرت وثيقة أخرى ذات التوجيه ضد النائب الأسبق السيدة، بسمة الساعدي، وضد النائب السابق، نيازي أوغلو، لذات التهمة.
أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأحد، عن تنفيذ سلاح الجوالفرنسي ضربات ضد عناصر تنظيم "داعش" بشمالي العراق.
وذكر بيان للخلية، أن "سلاح الجو الفرنسي ضمن التحالف الدولي، وبأمر من قيادة العمليات المشتركة العراقية، نفذ ضربة جوية ضد عناصر تنظيم داعش، ضمن عملية أبطال العراق بمرحلتها الرابعة".
وأضاف، أن "الضربة أسفرت عن تدمير كهف وقتل عنصرين من عصابات داعش الإرهابية، ضمن قاطع المسؤولية في هذه العملية".
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