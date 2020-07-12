مقتل عنصرين من داعش شمالي العراق على يد سلاح الجو الفرنسي

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأحد، عن تنفيذ سلاح الجو الفرنسي ضربات ضد عناصر تنظيم "داعش" بشمالي العراق، حسبما ذكر موقع

روسيا اليوم.

وذكر بيان للخلية، أن "سلاح الجو الفرنسي ضمن التحالف الدولي، وبأمر من قيادة العمليات المشتركة

العراقية، نفذ ضربة جوية ضد عناصر تنظيم داعش، ضمن عملية أبطال العراق بمرحلتها الرابعة".وأضاف، أن "الضربة أسفرت عن تدمير كهف وقتل عنصرين من عصابات داعش الارهابية، ضمن قاطع المسؤولية في هذه العملية".