اخبار العالم

مقتل عنصرين من داعش شمالي العراق على يد سلاح الجو الفرنسي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأحد، عن تنفيذ سلاح الجو الفرنسي ضربات ضد عناصر تنظيم "داعش" بشمالي العراق، حسبما ذكر موقع

روسيا اليوم.

وذكر بيان للخلية، أن "سلاح الجو الفرنسي ضمن التحالف الدولي، وبأمر من قيادة العمليات المشتركة

العراقية، نفذ ضربة جوية ضد عناصر تنظيم داعش، ضمن عملية أبطال العراق بمرحلتها الرابعة".
وأضاف، أن "الضربة أسفرت عن تدمير كهف وقتل عنصرين من عصابات داعش الارهابية، ضمن قاطع المسؤولية في هذه العملية".
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل عنصرين من داعش شمالي العراق على يد سلاح الجو الفرنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا