وأخيرا..ميليشيا الحوثي توافق لفريق أممي بالصعود إلى ناقلة النفط صافر

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وكانت الأمم المتحدة قالت في وقت سابق من الأسبوع الجاري: إنها ”تشعر بقلق بالغ بعد أن تسربت المياه إلى غرفة المحركات بالناقلة صافر، التي تحمل 1.1 مليون برميل من النفط الخام، والعالقة في مرفأ رأس عيسى النفطي بالبحر الأحمر، منذ أكثر من خمس سنوات.“
وقال المصدران: إن ”جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، والتي تسيطر على المرفأ، بعثت برسالة تتضمن الموافقة على صعود فريق تقني من الأمم المتحدة إلى الناقلة.“
وكانت الأمم المتحدة قالت في وقت سابق من الأسبوع الجاري: إنها ”تشعر بقلق بالغ بعد أن تسربت المياه إلى غرفة المحركات بالناقلة صافر، التي تحمل 1.1 مليون برميل من النفط الخام، والعالقة في مرفأ رأس عيسى النفطي بالبحر الأحمر، منذ أكثر من خمس سنوات.“
وقال المصدران: إن ”جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، والتي تسيطر على المرفأ، بعثت برسالة تتضمن الموافقة على صعود فريق تقني من الأمم المتحدة إلى الناقلة.“
وتناقش الأمم المتحدة أيضًا، مع الطرفين المتحاربين في اليمن، ترتيب بيع النفط الخام وتقسيم إيراداته بين الحكومة اليمنية، وجماعة الحوثي التي أطاحت بها من الحكم، وأخرجتها من العاصمة صنعاء في أواخر 2014.
ومن المقرر، أن يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعًا، يوم الأربعاء، لبحث مشكلة الناقلة ”صافر“.
وكان إنتاج اليمن من النفط قد انهار بسبب الحرب، التي اندلعت بعد قيام الحوثيين، بالسيطرة على صنعاء، ومعظم المراكز العمرانية الكبرى، بما في ذلك ميناء الحديدة الرئيسي، المطل على البحر الأحمر، والانقلاب على الحكومة الشرعية.
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