كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تسجيل 1318 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأحد، تسجيل 1318 إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في السلطنة إلى 56015 حالة.

وشهدت سلطنة عمان، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحثت منظمة الصحة العالمية، المواطنين على الالتزام بالتعليمات لمكافحة فيروس كورونا القاتل، حيث ناشدتهم بالبعد عن التجمعات والبقاء بالمنازل، وعدم الخروج إلا لضرورة ملحة منعا للإصابة بعدوي كورونا التي تؤثر مباشرة على الصحة العامة، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال والحوامل.

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هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.