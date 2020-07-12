كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر اكتشاف بؤرة كبيرة لعدوى فيروس كورونا في لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد لبنان، اليوم الأحد، ذروة إصابات فيروس كورونا، وسط اكتشاف بؤرة للعدوى في مبنى تقطنه مجموعة من العمال، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

ونقل فرق الصليب الأحمر اللبناني، 131 مصابا بفيروس كورونا، يقطنون في مبنى بمنطقة المتن الشمالي،​ ويعملون في شركتين لفرز النفايات، إلى مراكز للحجر الصحي.

Advertisements

وبينت نتائج الفحوصات، إصابة 131 شخصا من بين 260 عاملا لبنانيا وأجنبيا يعملون في الشركتين، مشيرة إلى المصابين لم تظهر عليهم أي أعراض، وقد تم تأمين أماكن لحجرهم في منطقة الكرنتينا.

وكان وزير الصحة ​اللبناني، حمد حسن​، أكد أن عدد الإصابات بفيروس كورونا اليوم سيكون في ذروته منذ 21 فبراير وحتى اليوم، مطمئنا بأن "كل تلك الاصابات معلومة المصدر، وبالتالي فإن إمكانية نقل العدوى قائمة، ولكن ليست كبيرة".

وقد أعلنت ​وزارة الصحة​ اللبنانية، أمس السبت، تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس ​كورونا​ المستجد، مقارنة مع 71 إصابة في اليوم السابق، حيث تعد هذه الحصيلة هي الأعلى في البلاد على أساس يومي، ما رفع مجموع عدد الإصابات إلى 2168 إصابة.