منع الأعراس بسبب كورونا.. موسيقيون: بعض منا انفصل عن زوجته وأسر تشتت

لاتزال السلطات تمنع تنظيم حفلات الأعراس، وذلك منذ أزيد من ثلاثة أشهر، تفاديا لانتشار فيروس كوفيد-19، على الرغم من إعلان تخفيف تدابير الحجر الصحي، والسماح باستئناف عدة قطاعات لأنشطتها.

وأغضب قرار منع تنظيم حفلات الأعراس عدة قطاعات تدخل في هذا المجال، على رأسها الفرق الموسيقية، أو ما يصطلح عليه محليا بـ”أوركسترا”، أو”الأجواق الموسيقية”، باعتبارها أساسية في الأعراس المغربية.

وفي هذا السياق، قال حمزة المدغري، رئيس جوق المدغيري، في حديثه مع “اليوم 24″، إن الموسيقيين، الذين ينتمون إلى الأجواء المغربية، في وضع اجتماعي يرثى له بعد توقفهم عن العمل لأزيد من 3 أشهر.

وأضاف حمزة، رئيس نقابة الفنانين المغاربة، في التصريح ذاته، أن توقف الموسيقيين عن العمل؛ ترتبت عن ذلك مآس اجتماعية مؤسفة؛ فبعضهم انفصل عن زوجته، وبعض الأسر تشتت، وقال المتحدث نفسه، إنه لولا عزة النفس، لا وجدنا أغلب الموسيقيين يتسولون، بحكم تراكم القروض، والديون، ومصاريف الحياة اليومية.

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ولفت المتحدث نفسه الانتباه إلى أن نقابته راسلت الجهات الوصية، من بينها وزارة الثقافة والفيدرالية الوطنية للأفراح، لكن من دون حدوث تغيير إيجابي على وضعية الموسيقيين الصعبة، خلال هذه الأيام، مشددا على أن الموسيقيين واعون بمخاطر الفيروس، وملتزمون بالتدابير الوقائية، إذ بمجرد السماح لهم باستئناف عملهم، سيلتزمون بالتدابير، التي تنص عليها السلطات.

إلى ذلك، كانت وزارتي الداخلية والصحة، أعلنت، قبل شهر، أنه سيتم الإبقاء على جميع القيود، التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية، منها منع التجمعات، والاجتماعات، والأفراح، وحفلات الزواج، والجنائز.

وأشارت الوزارتان إلى أنه على الرغم من تخفيف إجراءات الحجر الصحي، إلا أنه تم منع تنظيم حفلات الأعراس، والجنائز والتجمعات في مختلف المناطق، وذلك لتفادي انتشار فيروس كورونا، وتسجيل بؤر جديدة.