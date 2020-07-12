بعد إصابة أميتاب باتشان…عدوى الإصابة بكورونا انتقلت إلى نجمة بوليوود

كشفت الفحوصات الطبية إصابة نجمة بوليوود، آيشواريا راي باتشان، وابنتها بفيروس كورونا، اليوم الأحد، وذلك عقب إعلان إصابة زوجها، الممثل أبهيشيك، ووالده النجم الشهير أميتاب باتشان، أمس السبت.

وكشف وزير الصحة في ولاية ماهاراشترا راجيش توب، تغريدة على “تويتر” أن فحص كورونا كان إيجابيا لآيشواريا، وابنتها البالغة من العمر ثماني سنوات.

وكان نجم سينما بوليوود أميتاب باتشان قد شارك على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أمس، تدوينة قال فيها: “ثبتت إصابتي بفيروس كورونا، وجرى نقلي إلى المستشفى.. أسرتي، والعاملين لدي يخضعون للفحوصات، في انتظار النتائج”.

ونبه الممثل الهندي معارفه، وقال: “كل من تعامل معي خلال الـ10 أيام الماضية يجب أن يذهب لإجراء فحص فيروس كورونا”.

وسجلت الهند، اليوم، ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى نحو 850 ألفا.