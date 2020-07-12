انتقد مدير عام صحة بغداد الكرخ جاسب الحجامي، الاحد، تأخر صرف رواتب الكوادر الطبية، فيما اكد ان اكثر من ٨٧٠ منتسباً اصيبوا بكورونا.



وتساءل الحجامي، "هل هكذا يكون رد الجميل؟"، مبيناً ان" اكثر من ٨٧٠ منتسبا اصيبوا بمرض فايروس وقال الحجامي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "جنود (الجيش الابيض) المنهك يقفون مطالبين بصرف رواتبهم التي لم تصرف لغاية اليوم، علما ان يوم الثلاثاء سيكون عطلة رسمية و قد تتأجل رواتبهم الى الاسبوع القادم!".وتساءل الحجامي، "هل هكذا يكون رد الجميل؟"، مبيناً ان" اكثر من ٨٧٠ منتسبا اصيبوا بمرض فايروس كورونا من دائرة صحة الكرخ فقط و بعضهم توفي والبعض الاخر نقل الفايروس الى افراد عائلته و توفي بعض افراد عوائلهم بسببهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر مدير صحة الكرخ ينتقد تأخر صرف رواتب الكوادر الطبية ويؤكد: ٨٧٠ منتسباً اصيبوا بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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