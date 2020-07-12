وبشكل عام، سجلت في الولايات المتحدة حتى اليوم، بناء على إحصاءات الجامعة، 3 ملايين و247 ألفا و782 إصابة بالفيروس التاجي، منها 134 ألفا و815 حالة وفاة، أي أكبر حصيلة إصابات ووفيات بالفيروس على مستوى العالم.
وعلى الرغم من وجود وتيرة إيجابية (انخفاض) في معدل الوفيات اليومية في الأيام الأخيرة، فقد أشارت وكالة "أسوشيتد برس" في تقرير نشرته أمس إلى أن هذه النزعة لن تدوم طويلا، ومن المتوقع أن يعاود هذا المعدل الارتفاع في الأيام القليلة القادمة.
وأوضح التقرير أن وفاة المريض بـ"كوفيد-19" تأتي عادة بعد عدة أسابيع من إصابته، ما يفسر عدم ارتفاع حصيلة الوفيات حتى الآن.
وأشار التقرير إلى "ظهور مؤشرات على أن حصيلة الوفيات بدأت تتجه نحو الأسوأ"، لافتا إلى "تسجيل ارتفاعا في معدل الوفيات جراء الوباء في 27 ولاية أمريكية خلال أسبوعين، حتى العاشر من يوليو".
وتتصدر كاليفورنيا الآن القائمة السوداء بنحو 91 حالة وفاة يوميا، وتليها تكساس بـ66 وفاة، مع تسجيل نمو مستقر في حصيلة الوفيات في كل من ولايات فلوريدا وأريزونا وإلينوي ونيوجيرسي وكارولاينا الجنوبية.
كانت هذه تفاصيل خبر لليوم الثالث.. اميركا تسجّل اكثر من 60 ألف إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.