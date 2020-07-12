خلية الازمة في النجف تحدد اوقات حظر التجوال الجزئي

وذكرت الخلية في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، انها "قررت تطبيق حظر التجوال الجزئي من الساعة ١٠ ليلاً الى الساعة السادسة صباحاً".

وكان حظر التجوال الجزئي في المحافظة قد تم تطبيقه سابقا من الساعة السادسة مساءً الى الساعة الثامنة صباحاً.