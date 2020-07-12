'شناشيل بغداد' في معرض الكتروني من العاصمة

اعلنت دائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة، الاحد، عن انطلاق معرض فني الكتروني يجسد موروث بغداد الثقافي.



وقال المدير العام للدائرة علي عويد العبادي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "ضمن بوابة الفنون الالكترونية أطلقت دائرة الفنون العامة معرضها الخامس والخمسين الكترونياً تحت عنوان (بغداديات) للفنان أسعد علوان الصكر على موقعها الالكتروني".

وأضاف أن "الفنان أسعد علوان قدم 15 لوحة فنية حملت الموروث الثقافي والفني والحضاري للعراق جسدت التراثيات والشناشيل البغدادية القديمة، التي تعيد بذاكرة المتلقي إلى أزمنة النهضة الفنية في التصميم والبناء واجاد بدقة عملها وجمال تفاصيلها".