بسبب العزلة والعوز.. البطريرك الراعي يصعد انتقاداته لحزب الله

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صعد رأس الكنيسة المارونية في لبنان انتقاده لمليشيا حزب الله الموالية لإيران وحلفائها دون أي يذكرها بالاسم اليوم الأحد، وقال إن اللبنانيين يرفضون عزلهم عن حلفائهم وتدهور أحوالهم.

ويشهد لبنان انهيارا ماليا يمثل أكبر تهديد لاستقرار البلاد منذ الحرب الأهلية التي بدأت في 1975 وانتهت في 1990.

وفي ثاني عظة على التوالي، شدد البطريرك بشارة بطرس الراعي على أهمية حياد لبنان موجها انتقادا ضمنيا لحزب الله المدجج بالسلاح بسبب تأييده لإيران في صراعات مع دول عربية خليجية سنية.

وللراعي نفوذ كبير بوصفه رأس كنيسة الطائفة التي يجب اختيار رئيس الدولة منها بموجب نظام الحكم الطائفي.

واعتبر البعض أن آخر عظتين ألقاهما البطريرك يمثلان تحولا إلى خطاب أكثر انتقادا لسياسات جماعة حزب الله والرئيس ميشال عون المتحالف معها.

Advertisements

ويؤيد الاثنان حكومة رئيس الوزراء حسان دياب.

وقال مهند حاج علي من مركز كارنيجي الشرق الأوسط "اعتبر التدخل تحولا في سياساته بعيدا عن دعم الرئيس وأقرب لانتقاد الوضع السياسي في البلاد على المستويين الإقليمي والدولي".

وقال الراعي خلال عظته إن اللبنانيين يرفضون أي أغلبية برلمانية تتلاعب بالدستور والنموذج الحضاري في لبنان ويرفضون عزلهم عن "الأشقاء والأصدقاء" وأن يتحولوا من الوفرة إلى العوز ومن الرخاء إلى الشدة.

وترجع أسباب الأزمة اللبنانية إلى عقود من الفساد وسوء الحكم من جانب النخبة الطائفية الحاكمة.

ويقول خصوم حزب الله إنه يتحمل المسؤولية لأن تبعيته لإيران أبعد لبنان عن محيطه العربي.