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هروب قيادي كبير من حماس إلى إسرائيل وبحوزته وثائق مهمة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يوليه 2020

هروب قيادي كبير من حماس إلى إسرائيل وبحوزته وثائق مهمة

متابعات_ الخليج 365

هرب قائد عمليات الكوماندوز في  حماس إلى إسرائيل هذا الفجر وكان مجند من الموساد لما يزيد عن عشر سنوات

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وأكدت المصادر اعتقال 17 عنصراً من حماس بتهمة التخابر لإسرائيل وهروب قائد وحدة الضفادع ( عز الدين بدر ) على متن قارب من غزة لإسرائيل مع وثائق مهمة.

 

تفاصيل أوفى لاحقا..

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