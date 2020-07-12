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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هروب قيادي كبير من حماس إلى إسرائيل وبحوزته وثائق مهمة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
هرب قائد عمليات الكوماندوز في حماس إلى إسرائيل هذا الفجر وكان مجند من الموساد لما يزيد عن عشر سنوات
وأكدت المصادر اعتقال 17 عنصراً من حماس بتهمة التخابر لإسرائيل وهروب قائد وحدة الضفادع ( عز الدين بدر ) على متن قارب من غزة لإسرائيل مع وثائق مهمة.
تفاصيل أوفى لاحقا..
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