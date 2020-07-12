هروب قيادي كبير من حماس إلى إسرائيل وبحوزته وثائق مهمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

هرب قائد عمليات الكوماندوز في حماس إلى إسرائيل هذا الفجر وكان مجند من الموساد لما يزيد عن عشر سنوات

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وأكدت المصادر اعتقال 17 عنصراً من حماس بتهمة التخابر لإسرائيل وهروب قائد وحدة الضفادع ( عز الدين بدر ) على متن قارب من غزة لإسرائيل مع وثائق مهمة.

تفاصيل أوفى لاحقا..