اعتقال 16 عنصرًا معظمهم من القسام بتهمة التعامل مع إسرائيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن اعتقال 16 عنصرًا معظمهم من كتائب القسام بتهمة التعامل مع إسرائيل.



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وكانت تقارير إعلام فلسطينية، نشرت، السبت، عن هروب أحد القادة العسكريين لحركة حماس من قطاع غزة على متن قارب لقوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد اكتشاف تعاونه مع إسرائيل وتجسسه على الحركة.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة “جوريزلم بوست الإسرائيلية”، بأن مسئول وحدة الضفادع البشرية بالقوة البحرية التابعة لحماس هرب على متن قارب، وقالت إنه في إطار الحملة التي شنتها كتائب القسام على عناصرها وخاصة، بلواء شرق غزة، بعد اكتشاف ارتباط قائد اللواء بالعمالة، أعلنت مصادر أن مسؤول وحدة الضفادع البشرية في كتاب القسام ويدعى “ع.ب”، غادر في قارب للاحتلال الاسرائيلي.

وأشارت إلى أن القائد الحمساوي هرب بعد أن حمل معه جهاز لاب توب، ومعلومات سرية خطيرة عن وحدة الضفادع، إضافة إلى مبالغ مالية وأجهزة تنصت كانت بحوزته طيلة سنوات قيادته لوحدة الضفادع التابعة للقسام.