شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سلطنة عمان تسجل 1318 إصابة جديدة بـكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 سجلت سلطنة عمان 1318 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و257 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

Advertisements وقالت وزارة الصحة في بيان بثته وكالة الأنباء العمانية إن العدد الكلّي للإصابات المسجلة في السلطنة بلغ 56015 وتماثل 36098 حالة للشفاء. وأشارت إلى أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 3570 وعدد الحالات المنومة اليوم 65 وإجمالي المنومين 525 وإجمالي الحالات المنومة في العناية المركزة 143 .

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