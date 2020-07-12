شكرا لقرائتكم السعودية.. 2779 إصابة جديدة بكورونا و42 حالة وفاة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأحد، تسجيل 2779 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1742 حالة تعافي و42 وفاة. وبهذا التحديث يبلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في السعودية 167,138 حالة. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، إن السعودية تشهد انخفاضا في نسب الإصابات. Advertisements وذكر أن نصف الحالات الحرجة للفئة العمرية من سن 60 عاما وأكثر، مؤكدا تقديم الرعاية الصحية المناسبة لتلك الحالات. وأكد أن ارتداء الكمامة لا يؤثر بصفة عامة على الصحة العامة باستثناء المصابين بأمراض تنفسية. وأشار المتحدث إلى أن الهدف من الكمامة حتى لو كانت مصنوعة من الأقمشة هو منع الرذاذ من الانتشار. وشهد السبت، تسجيل 2994 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 2370 حالة تعافي و30 حالة وفاة.

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