السيسي يقاطع وزير الإسكان: ’’تطوير مجرى العيون في 3 سنوات كتير.. إنت معكش فلوس؟.. المشروع يخلص في 2021‘‘

كتب: ضياء السقا

قال للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون سيتم الانتهاء منه خلال 3 سنوات، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا في المساحة الإجمالية للمشروع التي تبلغ مساحتها 95 فدانًا بالكامل.

ورد الرئيس السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، قائلا: «خلال ثلاث سنوات لا يا دكتور مصطفى سنفتتحه مع العاصمة»، ومازح الوزير قائلا: «معكش فلوس؟ عاوزين نقول للناس لما نقلناهم والناس شافتنا وإحنا بننقل ونهد مكنش ضغينة، لكن عشان نعملهم».

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وأوضح «الجزار» أن عدد السكان المنقولين تم نقلهم في 1008 وحدات بمدينة بدر، ليرد «السيسي»: «فاضل سنة وسبعة أشهر وانتهاء المشروع في شهر نوفمبر 2021 يبقى معقول».

وذكر الرئيس أن مشاريع الإسكان توفر آلاف فرص العمل، وهناك 60 ألف وحدة سيتم تنفيذهم بالإسكندرية خلال العامين المقبلين، مضيفًا: "عاوزين نزود حجم الإنشاءات عشان نوفر فرص عمل أخري"، بدوره قال وزير الإسكان: "شغالين بإنفاق 12 مليار جنيه في الشهر لتعجيل المشروعات وتوفير فرص عمل".