أعلن الفنان المغربي، سعد لمجرد، تأجيل صدور عمله الجديد للمرة الثانية، بعد وفاة فنانين من المغرب ومصر، وذلك احتراما لأرواحهم.
وكان لمجرد قد أجل صدور أغنيته المصرية “عدى الكلام”، الأحد الماضي، بسبب وفاة الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، ليعلن بعد ذلك أنه يعتزم إصداره، اليوم الأحد، لكن وفيات مشاهير آخرين، في الأيام الماضية، دفعته إلى تأجيله من جديد.
وتوفي، في الأسبوع الحالي، مدير إذاعة “شدى إف إم”، محمد حياك، وبعده، أول أمس الجمعة، الفنان عبد العظيم الشناوي، وأمس السبت رحل عنا الفنان الكوميدي لكريمي.
وقال لمجرد، في فيديو نشره للإعلان عن التأجيل:” احتراما لروح الراحلين سيتم تأجيل إصدار العمل الجديد عدى الكلام” مضيفا :” كيمشي كليب ويجي كليب ولكن الروح كتبقى عزيزة عند الله”.
ووعد لمجرد جمهوره بإصدار العمل الجديد، يوم الأربعاء المقبل.
يذكر أن لمجرد يقدم أول عمل مصري في مسيرته، يحمل عنوان “عدى الكلام”، الذي تعامل فيه مع فريق عمل مصري، يضم الشاعر أمير طعيمة، والملحن عزيز الشافعي، والموزع توما.
وكان لمجرد قد كشف طبيعة فيديو كليب عمله الجديد، من خلال صوره الترويجية، إذ اعتمد على تصوير داخلي، يرتكز على مؤثرات بصرية.
كانت هذه تفاصيل خبر لمجرد يؤجل طرح عمله الجديد للمرة الثانية.. ويوضح: “الروح عزيزة عند الله” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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