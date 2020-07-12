تدخل أمني في فاس يصيب مبحوثا عنه برصاصتين

استعمل مفتش شرطة، يعمل في منطقة أمن بنسودة في مدينة فاس، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، سلاحه الوظيفي خلال تدخل أمني، لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية في الجرائم العنيفة، ومبحوث عنه بموجب عدة مذكرات بحث قضائية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية لفرقة الأبحاث كانت قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيه، الذي كان في حالة تخدير متقدمة، وأحدث الفوضى في الشارع العام، غير أنه واجه عناصرها بمقاومة عنيفة باستعمال قنينة زجاجية، ما اضطر موظف الشرطة إلى استعمال سلاحه الوظيفي، وإطلاق ثلاث رصاصات، إحداها تحذيرية، فيما أصابت اثنتان المشتبه فيه على مستوى خصره، الأمر الذي مكن من ضبطه، ودفع الخطر الناتج عن هذا الاعتداء.

ونقل المشتبه فيه، يضيف المصدر ذاته، إلى المستشفى لتلقي الاسعافات الضرورية في انتظار إخضاعه للبحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.