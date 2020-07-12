إصابة الممثل الهندي أميتاب وزوجته إيشوريا بفيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن النجم البوليووديّ، أميتاب باتشان وزوجته الفنانة البولييودية، إيشوريا راي عن إصابتهما بفيروس كورونا على موقع "تويتر"، وعن ابنهما واثنان آخران من أفراد أسرتهما في مومباي، اليوم الأحد.

وبيّن مستشفى "نانافاتي سوبر" التخصصي إن حالة أميتاب باتشان مستقرة حيث يعاني من أعراض خفيفة، وقد تم إدخاله حاليا في وحدة عزل.

وقال باتشان، البالغ من العمر 77 عاما، في تغريدة على موقع "تويتر"، أمس السبت، إنه أصيب بالفيروس، وناشد أولئك الذين كانوا على مقربة منه في الأيام العشرة الماضية ليفحصوا أنفسهم.

وكتب ابنه أبهيشيك باتشان (44 عامًا) على "تويتر" اليوم قائلًا إنه أصيب (بكوفيد-19) أيضًا وتم إدخاله إلى المستشفى بقوله إن "كلانا يعاني من أعراض خفيفة تم إدخاله إلى المستشفى أطلب من الجميع أن يظلوا هادئين وليس الذعر".

وكتب وزير الصحة بولاية ماهاراشترا، راجيش توب على موقع "تويتر"، اليوم الأحد، أن نتيجة فحص زوجة أبيشيك باتشان، إيشواريا راي باتشان وابنتهما البالغة من العمر 8 سنوات كانت إيجابية أيضًا. وتعتبر إيشواريا راي باتشان هي من أبرز ممثلات بوليوود.

مثل باتشان الكبير في أكثر من 200 فيلم هندي على مدى العقود الخمسة الماضية، زوجة الممثل الشهير، جايا، هي أيضا ممثلة وعضو سابق في البرلمان.

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بزغ نجم أميتاب باتشان في فيلم "زنجير" أو "السلسلة" عام 1973، وارتقى إلى النجومية حيث أدى دور الشخصية الجسورة في أفلامه، وألهم المعجبين لتقليد تصفيفة شعره وملابسه وصوته العميق.

ودخل باتشان السياسة لفترة وجيزة في عام 1985 لكنه استقال من مقعده في البرلمان في منتصف المدة عندما أصبحت إدارة رئيس الوزراء السابق، راجيف غاندي متورطة في الفساد.

في عام 2015، كشف الممثل أنه عولج من التهاب الكبد بي لأكثر من عقدين وفقد أكثر من 75% من كبده بسبب المرض.

وتعد مومباي ونيودلهي وتشيناي وبيون وبنغالور من بين المدن الهندية الأكثر تضررًا من فيروس كورونا.

ووصل عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، اليوم الأحد في الهند قرابة 850 ألف حالة، مع أكبر ارتفاع بلغ 28637 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.