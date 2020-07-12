وادي عارة: تظاهرة لعاملين اجتماعيين احتجاجا على ظروف عملهم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر العشرات من العاملات والعاملين الاجتماعيين في بلدية أم الفحم ومجلس محلي طلعة عارة عند مدخل مدينة أم الفحم، على الشارع الرئيسي وادي عارة، اليوم الأحد، ورفعوا شعارات تطالب بحقوقهم والالتفات إليهم وعدم تجاهل مطالبهم.

وشارك في التظاهرة ورفع الشعارات مديرة قسم الخدمات الاجتماعية في بلدية أم الفحم، فتحية إغبارية، ومديرة قسم الخدمات الاجتماعية في مجلس طلعة عارة المحلي، منار إغبارية، والنائب عن القائمة المشتركة، د. يوسف جبارين، ورئيس قسم الخدمات الاجتماعية في بلدية أم الفحم، د. محمد نجيب، وعضو المجلس البلدي في أم الفحم، وجدي حسن، وعضو اللجنة الشعبية المحلية، محمد سلامة.

وجاءت التظاهرة في وادي عارة، تزامنا مع دخول إضراب العاملات والعاملين الاجتماعيين في البلاد أسبوعه الثاني، وتظاهر المئات منهم في عدد من مفارق الطرق الرئيسية في البلاد، اليوم، وذلك احتجاجا على ظروف عملهم، إذ يعانون من عدد من القضايا الملحة التي تحتاج لتدخل من المكاتب الحكومية والوزارات وعلى رأسها وزارة المالية التي تتجاهل مطالبهم، لغاية الآن، كما ذكروا.

ومن بين المطالب التي يطالبون بها زيادة الرواتب والحفاظ عليهم من أعمال العنف التي تنتهك بحقهم من قبل عدد من المراجعين في أقسام الخدمات الاجتماعية بالسلطات المحلية، وتخفيف ضغط الملفات التي يتعامل معها كل عامل اجتماعي.