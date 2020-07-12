برشلونة يحدد حجم إصابة غريزمان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن برشلونة أعلن اليوم، الأحد، عن حجم الإصابة التي تعرض لها مهاجمه الفرنسي، أنطوان غريزمان.

وكان غريزمان قد اضطر لمغادرة مباراة بلد الوليد، أمس السبت، في الجولة 36 من الليغا على إثر تعرضه للإصابة.

وجاء في البيان الرسمي على حساب برشلونة بموقع "تويتر"، فإن غريزمان خضع لاختبارات جديدة، صباح اليوم، والتي أظهرت معاناته من إصابة في العضلة الرباعية بالقدم اليمنى.

وأضاف البيان أن مدة غياب غريزمان عن المباريات تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة.

وكانت تقارير إسبانية قد زعمت أن غريزمان لن يتمكن من المشاركة محليًا مرة أخرى مع برشلونة هذا الموسم.