مدير هـ. أم الفحم: الموسم القادم سيشكل ضربة لعدة فرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بدأ فريق هبوعيل أم الفحم استعداداته للموسم الكروي المقبل 2020-2021 بالدرجة الممتازة، من خلال التعاقد مع المدرب آفي سباغ خلفا للمدرب إسماعيل عامر.

وأنهى الفريق الفحماوي الموسم الماضي في المركز التاسع (الأول في البلاي أوف السفلي)، بعد أول موسم له في الدرجة الممتازة.

وبهذا الصدد، قال مدير هبوعيل أم الفحم، أحمد أبو العم، في حديث لـ"عرب 48"، إنه "بعد دراسة عميقة استقرينا على التعاقد مع المدرب آفي سباغ لقيادة الفريق في الموسم، رغم إدراكنا بالجدل الدائر بين صفوف الجمهور الذي نكن له كل الاحترام حول هذا التعيين، ونحن نأمل أن يتقبل الجمهور هذه الخطوة لأن هدفنا بالأخير مشترك وهو نجاح فريق هبوعيل أم الفحم".

وأضاف أن "المدرب إسماعيل عامر أنهى اتفاقيته مع الفريق، وقد استغنينا عن خدماته بسبب الظروف المادية".

وأشار إلى أن "الموسم الماضي كان ناجحا جدا، ومن أبرز ما حققناه في الموسم هو إقصاء مكابي تل أبيب من كأس الدولة، إذ أن وضعيتنا كانت ممتازة من ناحية مهنية ومادية، وبدون شك كانت هناك بعض الأخطاء لكن مع ذلك وباعتبار أول موسم لنا في الدرجة الممتازة فقد كان إنجازا بالنسبة لنا احتلال المركز التاسع وهو الأول على مستوى البلاي أوف السفلي".

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وأكد "هدفنا هو الحفاظ على هبوعيل أم الفحم لسنوات طويلة الأمد، وبناء عليه فإن أهدافنا للموسم القادم ستكون متواضعة وهي البقاء في الدوري وهذا لا يمنعنا في أن نكون فريقا قويا وعنيدا، علمًا أنه حتى هذه المرحلة لا نعلم ميزانية الفريق في ظل الأوضاع الضبابية السائدة بالنسبة لمدخولات الدعم".

وأوضح أن "كرة القدم في ظل كورونا صعبة جدا خصوصًا على صعيد الأمور المادية، ومن هذا المنطلق أرى أن الفرق ستواجه صعوبات في التسجيل لدى سلطة مراقبة الميزانيات، وباعتقادي فإن الموسم القادم سيشكل ضربة لعدة فرق عربية وغيرها أيضًا التي تعتمد بالأساس على الجماهير ودعم السلطات المحلية".

وتطرق إلى أن "هبوعيل أم الفحم لن يجازف في التوقيع مع لاعبين ومدربين بمبالغ باهظة الثمن، وبدورنا سنقوم بإدارة الأمور باتزان مالي ومهني سيما وأننا لا نهدف إلى الصعود للدرجة العليا في ظل أزمة كورونا".

وختم أبو العم بالقول "نحن نترقب بشغف عودة الجماهير لملء المدرجات وعودتها لمؤازرة الفريق، ونحن نؤمن أن من دون جمهورنا العريق لا يوجد فريق في أم الفحم، ومن هذا الباب ندعوها للالتفاف من حولنا ودعمنا من منطلق حرصنا وعملنا الدؤوب من أجل مصلحة الفريق".