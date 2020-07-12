اليمن.. دولة الإمارات تغيث 2100 أسرة نازحة في الخوخة

الأحد 12 يوليه 2020

واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة -عبر ذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر»- تسيير قوافل الإغاثة إلى أهالي مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، وذلك في إطار جهودها الإنسانية والإغاثية، التي تبذلها على مختلف الصعد، لمساعدة الأشقاء في اليمن، والتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية.



ووزع فريق الهلال الأحمر الإماراتي 300 سلة غذائية، استهدفت 2100 من الأسر النازحة بمديرية الخوخة.

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وأعربت فتحية المعمري مديرة مكتب حقوق الإنسان في محافظة الحديدة عن تقديرها لدولة الإمارات وفريقها الموجود على الأرض، الذي يبذل جهوداً كبيرة للوصول إلى الفئات المحتاجة، وحرصه على تخفيف وطأة المعاناة الناجمة عن نقص الغذاء نتيجة الظروف الراهنة، التي يعيشها أبناء الساحل الغربي.

وعبر المستفيدون من القوافل الإغاثية عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً على دعمها المتواصل استمراراً لنهج الخير والعطاء المتأصل في نفوس أبناء زايد الأوفياء.