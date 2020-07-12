شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن. صلة للتنمية وفاعل خير يقدمان 150 اسطوانة اكسجين لمكتب الصحة بوادي حضرموت والان مع التفاصيل

الأحد 12 يوليه 2020 تسلم مكتب وزارة الصحة العامة و السكان بوادي حضرموت والصحراء اليوم 150 اسطوانة اكسجين طبي بحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري .

Advertisements و خلال التدشين الذي حضره نائب رئيس لجنة التبرعات بوادي حضرموت عارف الزبيدي ومدير البرامج الصحية لمؤسسة صلة الدكتور محمد عمر باهيثم اوضح مدير عام مكتب الصحة بوادي حضرموت والصحراء الدكتور هاني العمودي أن 100 اسطوانة مقدمة من مؤسسة صلة سعة 40 لتر الى جانب 100 رأس اسطوانة ، وكذا 50 اسطوانة اكسجين مقدمة من فاعل خير . حضر التدشين مدير مراكز الكلى بوادي حضرموت مساعد برويشد.

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