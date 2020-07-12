اليمن.. حلف حضرموت يؤيد كل الخطوات التي تنشد الحق والإنصاف لحضرموت وأهلها

الأحد 12 يوليه 2020

أعلن حلف حضرموت تأييده لكل الخطوات التي تنشد الحق والإنصاف لحضرموت وأهلها.



وبارك الحلف على لسان ناطقه الرسمي الكعش سعيد سالم السعيدي، ما تم إتخاذه من قرارات في اللقاء المشترك لقيادات حلف حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع ومنظمات وأطياف المجتمع المدني المنعقد امس 11 يوليو 2020م.

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وأكد بأن الحلف سيظل إلى جانب الحق الحضرمي وتحقيق كل الطموحات المشروعة التي يتطلع لها أبناء حضرموت كافة، داعيًا مختلف القوى وأطياف المجتمع في حضرموت إلى مزيد الاصطفاف والتلاحم لمساندة كل ما يحقق لهم الحياة الكريمة والآمنة والمستقرة وإنهاء صنوف التبعية.

وأشاد الناطق الرسمي لحلف حضرموت بمواقف رئيس حلف حضرموت الشيخ عمرو بن علي بن حبريش العليي وإعلانه تعليق عمله كوكيل أول لمحافظة حضرموت وكذا إخوانه من قيادات السلطة المحلية التي اتخذت مواقف مماثلة.