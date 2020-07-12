شكرا لقرائتكم خبر عن 4 وفيات و836 إصابة جديدة بكورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاحد تسجيل أربع وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد جراء مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 390 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم، إنه تم تسجيل 836 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 54 ألفا و894 حالة.

وأشار إلى وجود 151 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.