شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 64 مهاجراً غير شرعي بالسواحل التونسية والان نبدء بالتفاصيل

أوقفت قوات الأمن التونسية 64 مهاجراً غير شرعيين كانوا على ست رحلات انطلقت من سواحل مدن سوسة والمنستير ونابل شرق تونس في اتجاه السواحل الإيطالية .

وأوضحت مصادر أمنية تونسية أن من بين الموقوفين عنصرا إرهابيا وآخرين مطلوبين في قضايا الحق العام، مشيرة إلى حجز ثلاثة مراكب وسيارتين استعملتا في نقل المهاجرين وأشارت أيضا إلى إحالة الموقوفين للجهات القضائية.