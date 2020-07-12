بالكمامات والتعقيم.. الإسبان في أول اقتراع منذ قيود كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وضع الناخبون في شمال إسبانيا الكمامات واستخدموا معقمات الأيدي قبل دخول مراكز الاقتراع، الأحد، في انتخابات يجريها إقليما جاليثيا والباسك اللذان يكافحان تفشي فيروس كورونا.



وهذا أول اقتراع في إسبانيا منذ فرض عزل عام صارم للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد في أوائل مارس/أذار الماضي.

وأرجأت السلطات الإسبانية الانتخابات في كلا الإقليمين من أبريل/نيسان بسبب الجائحة.

وزادت بلباو، وهي أكبر مدينة في إقليم الباسك، عدد مراكز الاقتراع بنسبة 25% في محاولة لتحقيق التباعد الاجتماعي.

وتعين على الناخبين والعاملين في مراكز الاقتراع وضع وسائل حماية الوجه وغسل الأيدي.

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وقالت السلطات إن أكثر من 460 شخصا في مختلف أنحاء الإقليمين أثبتت الفحوص إصابتهم بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة لن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم.

وتم أيضا منع الأشخاص الذين ينتظرون نتائج الفحوص من المشاركة في الاقتراع.

وأكد مسؤولو الصحة المحليون إصابة 161 شخصا على الأقل بكوفيد-19 في الباسك وأكثر من 300 في جاليثيا.





وسمحت السلطات بالاقتراع بالبريد، لكنها لم تذكر عدد الناخبين الخاضعين للعزل الذين اتخذوا مثل هذه الترتيبات.

وتسببت موجات تفش جديدة لفيروس كورونا في عزل عام محلي في أقاليم الباسك وجاليثيا وكتالونيا.