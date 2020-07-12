مصادر لـ"الخليج 365": تعيين ولاة مدنيين في السودان خلال يومين

قالت مصادر مطلعة، الأحد، إن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك سيتخذ قرارا بتعيين ولاة مدنيين للولايات خلال يومين.



وأكدت المصادر لـ"الخليج 365" أن حمدوك سيبدأ بتعيين ولاة مدنيين في عدد من الولايات منها (الخرطوم، الشمالية، البحر الأحمر، النيل الأبيض)، ثم سيتكمل الباقي لاحقاً.

وكان رئيس الوزراء السوداني كلف ولاة الولايات العسكريين بالاستمرار في مواصلة القيام بمهامهم لحين تعيين ولاة مدنيين.

وفي 30 يونيو/حزيران الماضي، طالبت مسيرات باستكمال أهداف الانتفاضة، المتمثلة في القصاص للشهداء وتشكيل المجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين ومحاسبة رموز نظام الإخوان البائد.

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وأقر فريق الوساطة إجراءات لبناء الثقة بين الطرفين، من بينها إطلاق سراح أسرى الحرب وإسقاط الأحكام الغيابية والحظر الذي فرضه نظام الرئيس المعزول عمر البشير على بعض قادة الفصائل المسلحة، وفتح الممرات الإنسانية لإغاثة المتأثرين من الحرب.

وترفض حركات الكفاح المسلح خطوة تعيين الولاة وربطت الأمر بالوصول إلى اتفاق سلام شامل.

ونصت الإجراءات أيضاً على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي وتعيين حكام الولايات لحين التوصل إلى اتفاق حول السلام في مناطق الحروب، ليتسنى لقادة التمرد المسلح المشاركة في السلطة الانتقالية.

واستضافت عاصمة جنوب السودان "جوبا" اجتماعات تشاورية داخلية بين مكونات الحركات المسلحة، توِّجت بتوحيد جميع الفصائل في تحالف الجبهة الثورية، وأسندت رئاسته إلى الهادي إدريس يحيى.

يذكر أن الحكومة الانتقالية السودانية وحركات الكفاح المسلح اتفقت على تمديد الفترة الانتقالية لتصبح 39 شهرا يبدأ سريانها من التوقيع على اتفاق السلام الشامل، إضافة لتحديد نسب التمثيل بالوزارات والمجلس التشريعي.