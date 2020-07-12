سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 12 يوليو 2020

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد، في معظم البنوك المصرية كما بقي سعر العملة الخضراء ثابتا لدى البنك المركزي المصري عند 15.94 جنيه للشراء و16.04 جنيه للبيع.

وتفاوتت أسعار الدولار بشكل كبير جدا في البنوك المصرية، حيث سجلت العملة الخضراء 7 أسعار مختلفة بفارق 10 قروش بين أعلى وأقل سعر.

وكان سعر 15.94 جنيه للشراء و16.04 جنيه للبيع هو الأكثر تكرارا حيث جاء على شاشات 8 بنوك.

لكن الأسعار جميعها تشير إلى تراجع أسعار الدولار في مصر بشكل مستقر على مدار الأسبوع الماضي، حيث فقد نحو 13 قرشا.

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار عند 16.03 جنيه للشراء و16.13 جنيه للبيع لدى مصرف أبوظبي الإسلامي.

أقل سعر للدولار

أما أقل سعر للدولار فجاء عند 15.93 جنيه للشراء و16.05 جنيه للبيع، لدى البنك التجاري الدولي والمصرف العربي الدولي والمصرف المتحد وقناة السويس والكويت الوطني.

7 أسعار مختلفة للدولار

ما بين أعلى سعر وأقل سعر للدولار في مصر، سجلت البنوك 5 مستويات أخرى من الأسعار جاءت كالتالي من الأعلى للأقل:

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16.01 جنيه للشراء و16.11 جنيه للبيع في بنك البركة.

15.97 جنيه للشراء و16.07 جنيه للبيع في البنك الأهلي اليوناني.

15.96 جنيه للشراء و16.06 جنيه للبيع في الأهلي ومصر أول وثاني أكبر البنوك الحكومية في مصر.

15.95 جنيه للشراء و16.05 جنيه للبيع في بنوك المصري الخليجي والعربي الأفريقي والتعمير والإسكان وعودة والاستثمار العربي.

15.94 جنيه للشراء و16.04 جنيه للبيع في بنوك بلوم ومصر إيران والأهلي الكويتي والمشرق وساييب والمصري لتنمية الصادرات والتنمية الصناعية والإسكندرية.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل اليورو 17.96 جنيه للشراء و18.14 جنه للبيع، كما سجل الجنيه الإسترليني 20.05 جنيه للشراء و20.27 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي 4.16 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.32 جنيه للشراء و4.37 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي 49.43 جنيه للشراء و52.18 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.