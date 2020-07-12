إيران تسجل 194 وفاة و2186 إصابة جديدة بكورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد ارتفاع إجمالي عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 12 ألفا و 829 حالة، بعد تسجيل 194 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وكانت إيران سجلت الخميس الماضي أكبر عدد يومي للوفيات منذ ظهور فيروس كورونا في البلاد، وذلك بتسجيل 221 حالة وفاة في يوم واحد.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية سيما سادات لاري اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات تجاوز 257 ألفا، بعد تسجيل 2186 حالة إصابة جديدة.

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ولفتت إلى أن 3359 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين يقترب من 220 ألفا.

وبعد انخفاض أولي في عدد الإصابات في منتصف أيار/مايو، خففت إيران من التدابير التي كانت فرضتها لمنع انتشار فيروس كورونا وأعادت فتح الاقتصاد مرة أخرى، وهو ما يرى الخبراء أنه أدى إلى زيادة كبيرة في الإصابات مؤخرا.